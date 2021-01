Deportivo Mixco confirma a Paulo César Motta como su nuevo refuerzo

El experimentado portero guatemalteco se convierte en el primer fichaje del equipo chicharronero para el Clausura 2021.

El Torneo Clausura 2021 de la Primera División iniciará el primer fin de semana de febrero (sábado 6 y domingo 7 de febrero).

Los equipos de la máxima liga de ascenso del futbol guatemalteco ya han iniciado con su reacondicionamiento físico con miras al inicio del próximo campeonato.

Y como se acostumbra entre la finalización de un torneo y el inicio del siguiente, cada club realiza movimiento de jugadores en su plantilla.

Motta a Mixco

El Deportivo Mixco ha oficializado la llegada del experimentado portero Paulo César Motta, quien fue parte de Tellioz-Zacapa en el Torneo Apertura 2020.

Motta es un guardameta con basta experiencia en el futbol nacional y seguramente le aportará liderazgo al conjunto dirigido por Julio “el Tiburón” Gómez.

“El Súper”, de 37 años, ha jugado en equipos como Municipal, Mictlán, Aurora, Sanarate, Cobán Imperial, Antigua GFC, Quiché FC, entre algunos otros.

Asimismo ha sido convocado a varios procesos de la selección nacional de Guatemala.

Silva se despide de los chicharroneros

La contratación de Motta se da debido a que el uruguayo Darío Silva ya no continuará con la institución chicharronera.

Según ha podido saber Publinews, el futbolista charrúa está cerca de confirmar su ligamen con el Deportivo Malacateco.

“Buenas tardes, hoy como todos o la mayoría saben me toca decir un hasta pronto, de un equipo que me abrió las puertas para poder seguir trabajando y haciendo lo que más me apasiona.

No se pudo lograr el objetivo que se tenía trazado”, escribió Silva en sus redes sociales.

