Mascherano regresa a la Selección Argentina para ocupar un puesto en categorías juveniles

Tras anunciar su retiro como futbolista en noviembre de 2020, Mascherano ahora vivirá una nueva faceta en su carrera profesional.

Javier Mascherano volverá a trabajar con el combinado argentino luego de haberse retirado con la camiseta de Estudiantes de La Plata en noviembre pasado.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, confirmó que se sumará a la estructura de Selecciónes Nacionales a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo que será presentado en las próximas semanas.

Sus labores estarán secundadas por el preparador físico Pablo Blanco y Oscar Hernández Romero.

Argentina busca potenciar sus categorías inferiores

Según informó el portal Infobae, este departamento se creó para que todas las categorías juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (Sub 15, Sub 17 y Sub 20) cuenten con la misma metodología de juego y también lineamientos respecto a la preparación física.

Pero la tarea de Mascherano irá más allá de esta coordinación: se encargará de buscar talentos en el interior del país sudamericano junto a los departamentos de alto rendimiento que se crearán en distintas provincias a lo largo y ancho de Argentina, con cuatro o cinco puntos de referencia. Era una propuesta que se había impulsado hace casi dos años en Asamblea.

Justo antes de fin de año, en la que fue una de sus últimas entrevistas, Masche había declarado que “no tengo la menor idea de lo que voy a hacer. Se tendrá que dar de manera natural, de sentir si están las condiciones dadas para arrancar a ser entrenador”.

“No sé en qué rol ni dónde. Recién llevo poco más de mes y medio retirado, así que estoy reacomodando un poco mi vida y disfrutando de cosas que no había hecho nunca o que tenía muy poco tiempo para hacerlas y ahora lo tengo”.

Sin embargo el ex mediocampista amante del fútbol, no tardó demasiado en reinsertarse en el medio.

Los movimientos del Jefecito estarán lógicamente diagramados en conjunto con Lionel Scaloni (entrenador de la Selección Mayor), Fernando Batista (del Sub 23 y Sub 20), Pablo Aimar (Sub 17) y Diego Placente (Sub 15).

