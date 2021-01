Deportivo San Pedro pierde a uno de sus referentes para el próximo torneo

El argentino Leandro Rodríguez se despidió del club 'shecano' y señaló que su próximo destino es la Liga Nacional.

El Deportivo San Pedro suma su segunda baja importante en los útimos meses, la primera fue la del mexicano César Villaluz, quien antes de arrancar el Apertura 2020 se despidió de la afición shecana, el mediocampista mexicano regresó a su país para jugar en la Liga de Expansión con los Alebrijes de Oaxaca.

La baja fue sensible para los gallos del Deportivo San Pedro, ya que fue uno de los pilares durante el Clausura 2020, además de disputar el partido del ascenso contra el Deportivo Achuapa donde cayeron 3-1.

Ahora, tras un torneo sin afición y donde quedaron eliminados por el Deportivo Sololá en cuartos de final en el ascenso, San Pedro se despide de otro de sus pilares.

El adiós de Leandro Rodríguez

El delantero argentino Leandro Rodríguez se despidió este domingo de la afición sanpedrana. ‘El gato’ como popularmente es conocido fue uno de los referentes del ataque shecano en los últimos torneos.

Rodríguez, se despidió con un extenso mensaje a través de sus redes sociales, donde confirmó que su próximo destino será la Liga Nacional del Guatemala, aunque no reveló el nombre del equipo donde recalaría.

“Hoy es un día con sentimientos encontrados, por un lado muy triste ya que después de casi 2 años hago oficial mi salida del Deportivo San Pedro, pero también ilusionado con un nuevo comienzo en liga nacional”, explicó el delantero argentino.

“Para los que me conocen saben que fue una decisión muy difícil de tomar dado el cariño y respeto que tengo por el pueblo Shecano que siempre me brindaron todo su apoyo, contención, afecto, Cariño y me hicieron sentir como en casa”.

“Quiero agradecer especialmente a todos los que confiaron en mí, Presidente , Vicepresidente, Junta Directiva , gente de bien que siempre pelearon por el equipo del pueblo Gracias!! Directores técnicos, compañeros, utilero, amigos que forme dentro y fuera de la cancha y a toda la afición, que es una de las más pasionales que conocí en mi carrera. Ojalá algún día volvamos a vernos pueblo shecano, hoy mi corazón se lleva guardado los colores rojo, amarillo y morado. Hasta siempre”.

Por el momento, San Pedro únicamente ha anunciado una incorporación se trata de Sergio Guevara, quién será el nuevo estratega shecano tras la salida de Francisco Melgar.

