Suspendido duelo de vuelta por cuartos de final entre Comunicaciones y Antigua

La gran cantidad de casos reportados por Antigua GFC en las últimas horas obligaron a posponer el partido de vuelta.

Tras varias horas de meditar una decisión, la Liga Nacional dio a conocer que el duelo entre Comunicaciones y Antigua GFC ha sido suspendido hasta nuevo aviso por la gran cantidad de casos positivos por Covid-19 en el campamento panza verde.

Se tenía estipulado que el duelo entre capitalinos y coloniales se disputase este domingo 3 de enero a las 12:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores, la ida finalizó con un marcador 0-0.

Varios jugadores titulares de Antigua dieron positivo, por lo que se les hubiese complicado al cuadro blanco por la vuelta de los cuartos de final.

A escasas horas para que se disputen las llaves de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2020, Antigua reportó varios casos de Covid-19 entre plantilla y cuerpo técnico.

El partido contra Comunicaciones se encuentra en un hilo, ya que los coloniales sumarían varias bajas para dicho encuentro en el que se juegan un pase a las semifinales del Torneo Apertura 2020.

El profesor Ezequiel Barril uno de los contagiados

A través de sus redes sociales, el preparador físico de los Panzas Verde, Ezequiel Barril confirmó que dio positivo por Coviv-19, por lo que ya se encuentra aislado guardando su respectiva cuarentena.

“Queridos amigos, lamentablemente contraje el coronavirus, me he cuidado mucho y tomé muchísimas precauciones, pero hoy me toca cuidarme mas que nunca!!!! Estaré haciendo mi cuarentena y tomando todas las precauciones como corresponde por mi y por mi hermosa familia!!”, explicó el preparador físico en su cuenta de Twitter.

Además, el presidente del club Víctor Hugo García Morales, también había dado positivo por Covid-19 días antes, el cuadro colonial salió al duelo contra Comunicaciones en la ida de los cuartos con una pancarta en muestra de apoyo al presidente aguacatero.