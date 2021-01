Antigua GFC reporta varios casos de Covid-19 a escasas horas del partido contra Comunicaciones

El club colonial reportó 9 casos por Covid-19 previo a enfrentarse a Comunicaciones por los cuartos de final de vuelta del Apertura 2020.

A escasas horas para que se disputen las llaves de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2020, Antigua reporta varios casos de Covid-19 entre plantilla y cuerpo técnico.

El partido contra Comunicaciones se encuentra en un hilo, ya que los coloniales sumarían varias bajas para dicho encuentro en el que se juegan un pase a las semifinales del Torneo Apertura 2020.

Dicho encuentro se reprogramaría a falta de un comunicado oficial por parte de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, los otros tres encuentros de los cuartos de final si se disputarían como se tiene previsto.

El profesor Ezequiel Barril uno de los contagiados

A través de sus redes sociales, el preparador físico de los Panzas Verde, Ezequiel Barril confirmó que dio positivo por Coviv-19, por lo que ya se encuentra aislado guardando su respectiva cuarentena.

“Queridos amigos, lamentablemente contraje el coronavirus, me he cuidado mucho y tomé muchísimas precauciones, pero hoy me toca cuidarme mas que nunca!!!! Estaré haciendo mi cuarentena y tomando todas las precauciones como corresponde por mi y por mi hermosa familia!!”, explicó el preparador físico en su cuenta de Twitter.

Queridos amigos, lamentablemente contraje el Corona virus 🦠, me he cuidado mucho y tomé muchísimas precauciones, pero hoy me toca cuidarme mas que nunca!!!!

Estaré haciendo mi cuarentena y tomando todas las precauciones como corresponde por mi y por mi hermosa familia!! — Ezequiel Barril (@ebarril71) January 2, 2021

Además, el presidente del club Víctor Hugo García Morales, también había dado positivo por Covid-19 días antes, el cuadro colonial salió al duelo contra Comunicaciones en la ida de los cuartos con una pancarta en muestra de apoyo al presidente aguacatero.

#Apertura2020 | Los futbolistas de Antigua GFC salieron con una pancarta en apoyo al presidente del club, el Ingeniero Víctor Hugo García Morales, quien dio positivo por Covid-19. 📷: @rodrigo8970 pic.twitter.com/n3WTlsHmKb — Deportes Publinews (@Deportes_PN) December 31, 2020

Falta postura de la liga

Aún se desconoce si el partido contra Comunicaciones de este domingo se jugará por el masivo contagio de jugadores y miembros del cuerpo técnico, se espera que La Liga de su postura en las próximas horas.

Se tiene previsto que Antigua GFC visite este domingo el Doroteo Guamuch Flores para enfrentarse a Comunicaciones por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2020.

