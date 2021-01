Los eventos deportivos que marcarán el 2021 a nivel internacional

El 2021 estará cargado de actividad deportiva con grandes eventos internacionales que no puedes perder.

El año 2021, que está por iniciar, vendrá cargado de bastante actividad deportiva a nivel internacional.

Varios de los grandes eventos que estaban previstos para realizarse durante el 2020 fueron reprogramados por la pandemia del COVID-19.

A continuación encontrarás el detalle de los principales eventos deportivos que se realizarán en el 2021.

La Eurocopa fue uno de los certámenes de futbol que tuvo que ser pospuesto por las complicaciones que se vivieron en Europa por el virus.

Ahora, la Euro será del 11 de junio al 11 de julio en doce ciudades distintas del viejo continente.

La Copa América, el torneo más longevo de selecciones nacionales en la historia del futbol, también sufrió una reprogramación.

Será del 11 de junio al 10 de julio, fungiendo como países sedes Colombia y Argentina.

Grupo A: Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay

Grupo B: Colombia, Brasil, Catar, Venezuela, Ecuador y Perú

Es el campeonato que reúne a las escuadras nacionales del área de la Concacaf.

Las fechas previstas para que se juegue son del 10 de julio al 1 de agosto.

Your Gold Cup 2021 Groups are set! 🏆

What is the toughest group? #ThisIsOurs pic.twitter.com/885MxSvzri

— Gold Cup (@GoldCup) September 29, 2020