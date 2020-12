Cristiano Ronaldo admite que no le gusta que su hijo mayor beba sodas y coma papas fritas

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come papas fritas, él sabe que no me gusta", afirmó el jugador de la Juventus.

Para nadie es un secreto que una de las claves del éxito de Cristiano Ronaldo ha sido la mentalidad. Así como seguir estrictamente una dieta y ejercicios en el gimnasio para mantenerse en ritmo.

Y no es para menos, el astro portugués se ha mantenido luchando por títulos desde que recaló en el Manchester United en 2003, desde que arribó a la ciudad de Manchester inició con dichos hábitos y los continuó en su paso por el Real Madrid y ahora en la Juventus de Turín.

Sin embargo, pese a que el deseo de su hijo mayor también es ser futbolista, el propio futbolista portugués admite que pese a que trata que su primogénito siga sus pasos suele ser complicado.

Los hábitos de Cristiano Ronaldo Jr.

Cristiano Ronaldo recibió este domingo el premio al mejor futbolista del Siglo XXI (o lo que va del mismo) por los Globe Soccer Awards, estuvo acompañado de su pareja sentimental Georgina Rodríguez y de su hijo mayor Cristiano Jr.

Tras ganar dicha distinción, el portugués concedió una entrevista y habló de todo un poco, incluyendo el deseo de Cristiano Jr., en ser futbolista profesional, aunque el portugués reveló que aún le falta mucho y que a veces rompe su dieta.

“Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega”, resaltó el futbolista de la Juventus.

“Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico”, añadió CR7.

Asimismo, rescató que sus hijos más pequeños cuando comen chocolates lo ven, ya que saben que no le gusta.

“Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta”, señaló Cristiano Ronaldo.

