Messi: “El Barca está muy mal y será difícil volver donde estábamos”

Después de un verano movido debido al famoso burofax con el que pidió salir del Barça, Messi quiso cerrar el 2020 con una amplia entrevista concedida al periodista Jordi Évole.

En los últimos días han ido saliendo varios anticipos, como cuando habló sobre lo que supuso para él tener a Guardiola y Luis Enrique como entrenadores.

Messi rompió el silencio

Asimismo, el ’10’ trató el tema de su frustrada salida y Évole jugó con una posible marcha al Inter Miami, como retiro dorado para él. Y al fin, a Leo le tocó hablar de todo.

En la primera parte de la entrevista, el rosarino mostró su lado más personal. Sobre la celebración de la Navidad en Argentina, esto es lo que dijo: “Lo celebramos todo, Papá Noel y los Reyes Magos. Es bonito porque nos juntamos todos, aunque ahora es complicado (por el coronavirus). En general siempre se ha portado Papá Noel conmigo”.

Y ya entrando en materia, Messi, que fue preguntado por el famoso burofax, reveló cómo se siente.

“Hoy por hoy estoy bien. Lo arrastré un poco durante el comienzo. Me encuentro con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. El club está pasando por un momento complicado. Va a ser difícil estar donde estamos. Se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona. El club está realmente mal, está muy mal y es difícil o va a ser difícil volver a estar donde estaba”, afirmó.

Después de todo lo vivido, Leo no ocultó lo que siente por la camiseta que viste: “Por el Barça lo siento todo. Crecí en el club y en la ciudad. Llevo más tiempo viviendo en Barcelona que en mi propio país. El club me lo dio todo, me ha formado como jugador y como persona. Tengo una relación de amor porque es lo que he vivido desde que llegué aquí”.