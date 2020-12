Los Lakers consiguen su primer triunfo de la temporada ante los Mavericks

Anthony Davis tuvo una destacada participación aportando 28 puntos y 8 rebotes para los angelinos.

En Los Ángeles, Anthony Davis sumó 28 puntos y 8 rebotes y LeBron James 22 puntos y 10 asistencias para que los Lakers, vigentes campeones, vencieran por un cómodo 138-115 a los Dallas Mavericks.

También sobresalieron dos de los nuevos fichajes de los Lakers, el base alemán Dennis Schröder (18 puntos y 6 asistencias) y el pívot Montrezl Harrell (22 puntos y 7 rebotes).

“Nos aportan mucha energía y rapidez que necesitamos, especialmente con este corto periodo entre temporadas, y están hambrientos por ganar un campeonato”, dijo James sobre sus nuevos compañeros.

And to all a good night. #LakersWin pic.twitter.com/gTLpuINRE2

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 26, 2020