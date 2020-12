Así afectó la pandemia económicamente a los clubes

Las pérdidas representa un descenso del 8,9%, lo que obviamente no es bueno y surtirá efectos negativos a futuro.

Hoy en día, nos encontramos en el mes de diciembre y tenemos un panorama mucho más claro. Y si bien es cierto que no todo está bien y aún tenemos una tonelada de incertidumbre en frente, la situación no es tan grave como habíamos imaginado.

Ciertamente, se sufrirán serias consecuencias, pero las cosas pudieron haber sido mucho peores, y el hecho de que no sea así se debe en gran medida a los esfuerzos hechos con el objetivo de reanudar la acción del balompié en la mayoría de las ligas domésticas y Champions League, lo que se ha logrado sin consecuencias nocivas hasta ahora.

Un informe publicado el mes pasado por la Asociación de Clubes Europeos (ECA, por sus siglas en inglés) pronostica una disminución en los ingresos cercana a los €4 mil millones; sin embargo, dicha cifra comprende los 20 circuitos de Primera División de toda Europa, no sólo sus Cinco Grandes Ligas. Lo más importante a destacar es que dichas pérdidas se producirían entre dos campañas distintas, a saber, 2019-20 y 2020-21.

Pérdidas millonarias de los clubes

Cuatro mil millones suena como una cifra importante y ciertamente lo es. No obstante, al mencionarla sin aportar el debido contexto, no suena tan significativa. Por ende, traemos a colación cierto contexto, utilizando las cifras de la propia ECA: Para las temporadas 2019-20 y 2020-21, en un mundo que aún no conocía la COVID-19, se proyectaban ingresos cercanos a €45.1 mil millones; actualmente, se vaticina una cifra próxima a €41.1 mil millones.

Eso representa un descenso del 8,9%, lo que obviamente no es bueno y surtirá efectos negativos; sin embargo, no es una cifra tan catastrófica como se podría pensar. Los ingresos proyectados por la ECA para el torneo 2020-21 fueron de €20,7 mil millones, ligeramente inferiores a lo generado en la temporada 2017-18. Por ello, efectivamente hemos regresado al sitio donde nos encontrábamos hace poco más de dos años.

Futbol sin la presencia de aficionados

Los aficionados presentes en los estadios no sólo afectan los recaudos en la taquilla, aunque obviamente es un factor importante en la generación de ingresos. Los seguidores que hacen acto de presencia en las arenas también afectan los contratos de auspicios dentro de los estadios, la hostelería y venta de mercancía, que son canales de ingresos sustanciales para los clubes. La impresión generalizada es que una cifra cercana al 50% podría ser conservadora; por ello, esos €4 mil millones inicialmente estimados en pérdidas podrían terminar siendo una cifra mucho mayor.

Obviamente, existen otras formas en las cuales la pandemia ha repercutido en el mundo del balompié. La mayoría de las ligas se ha visto obligada a ofrecer rebajas en los contratos de derechos televisivos suscritos con múltiples cadenas y sistemas de pago. La Premier League devolverá aproximadamente €360 millones; la Bundesliga, €200 millones y la UEFA reembolsará un monto cercano a los €575 millones.

“No nos hemos encontrado en una posición apta para cumplir con nuestros compromisos asumidos con auspiciadores y televisoras”, expresó Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y la ECA.

