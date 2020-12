FIFA presenta una demanda contra el expresidente Joseph Blatter

El ente rector del futbol explicó que presentaron una denuncia contra Blatter por irregularidades financieras detectadas en la puesta en marcha de un museo.

La FIFA anunció este martes que presentó una denuncia en Suiza contra su expresidente Joseph Blatter por irregularidades financieras detectadas en la puesta en marcha de un museo.

En un comunicado, la organización explica que presentó “una denuncia penal ante el fiscal del cantón de Zúrich después de que una investigación llevada a cabo por expertos externos sacara a la luz pruebas de una presunta mala gestión criminal que implica a la antigua dirección de la FIFA y a las empresas elegidas por esta para el proyecto” del museo del fútbol.

Frente a estas acusaciones, el abogado de Blatter, Lorenz Erni, dijo a la AFP que “las acusaciones son infundadas y se niegan con vehemencia”.

FIFA files criminal complaint in connection with Museum project that landed football with a bill of CHF 500 million

➡️ https://t.co/V9mgAv53WZ pic.twitter.com/RgWeuO9AGK

— FIFA Media (@fifamedia) December 22, 2020