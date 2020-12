Tomás González: “Una de las grandes virtudes de los jugadores fue seguir siendo humildes”

El técnico de Aurora agradeció al Supremo por el triunfo conseguido ante Sololá en la final de la Primera División y reveló las claves de las victoria.

El club Aurora de la Primera División tocó la gloria el domingo tras derrotar a Sololá en la final de vuelta de la categoría de plata del futbol guatemalteco.

Tanto militares como sololatecos consiguieron el 50% del boleto para la Liga Nacional a la espera de lo que pase en el torneo Clausura 2021.

Uno de los pilares del triunfo aurinegro, fue el técnico aurinegro Tomás González, quién guió a los castrenses a un triunfo que hace soñar a que regresen a la Liga Nacional tras 15 años de ausencia.

#AscensoGT | "Los Tigres" 🐯 de @OficialAuroraFC se quedaron con el único torneo en el futbol guatemalteco, que se disputó en este 2020 https://t.co/Kh4HtJQJWd 📸 @noel_solis pic.twitter.com/4lAQlOZOp0 — Deportes Publinews (@Deportes_PN) December 20, 2020

Tomás González reveló las claves del título

El técnico castrense charló con Emisoras Unidas este lunes y mostró su felicidad tras lograr el título del Torneo Apertura 2020 de la Primera División.

“Tras 15 años bendito sea Dios tuvimos la oportunidad de ser campeones”, señaló.

“Siempre analizamos al equipo contrario, pero yo siempre le he dicho a mis jugadores que quiero que entiendan que tienen una gran calidad y en base a eso pueden contrarrestar la calidad del equipo contrario, creo que una de las grandes virtudes es seguir siendo humildes y ayer vi en mis jugadores una sed de triunfo, sed de ganar y triunfar”, añadió González.

¿Qué opina del formato que se usó en el Apertura 2020?

“A algunos les favoreció el nuevo formato y a otros no tanto, en Aurora no hay margen de error, prácticamente no hay, a raíz de que perdimos algunos partidos, creo que entendimos el objetivo que era no perder más partidos y logramos sacar provecho a este torneo”.

¿Habrán refuerzos para el Clausura 2021?

“Tenemos que hacer un análisis de todo esto, por ser tan corto el torneo creo que si está la probabilidad que podamos reforzarnos”.

¿Había equipos con mejores plantillas?

“Para mí siempre fue importante que a nosotros no nos tomaran como favoritos y así fue como nostros lo fuimos haciendo partido tras partido. La liguilla es un torneo totalmente diferente, Aurora hizo una fase final muy buena y estoy contento por lo que logramos”.

¿Qué opina de la foto con el equipo de Sololá?

“Yo fui el de la idea, hablé con la gente de Sololá, les dije que habían 18 equipos que les hubiera gustado estar en nuestro lugar, obviamente existe la espinita del ‘no pude o no lo logré’, pero Sololá lo hizo muy bien.

¿Por qué en la Primera División no se dieron muchos casos de Covid-19?

“Nosotros como equipo siempre nos preocupamos con las medidas, yo les inculqué que todos nos debíamos cuidar, hicimos tres hisopados y gracias a Dios no tuvimos muchos contagiados. Creo que en Liga Nacional ha sido mal manejo y descuido de los equipos”.

“Siento que hay equipos que no han tomado con seriedad esta enfermedad”.

¿Cuál es el plan para el próximo torneo?

“Lunes o martes ya nos sentaremos con la Junta Directiva para entregar el informe del Torneo Apertura y preparar el Torneo Clausura”.

“Para nosotros el Apertura fueron 90 minutos, ahora tocan otros 90 minutos para lograr ese objetivo de lograr ese ascenso histórico”.

Aurora levanta la copa de campeones en el estadio Xambá donde ganó la final 3-1 a Sololá. El equipo felino es el campeón del #Apertura2020 en la Primera División. @Deportes_PN @EUDeportes pic.twitter.com/lvFOpAg22N — Omar Solís (@noel_solis) December 20, 2020

(Visited 38 times, 38 visits today)