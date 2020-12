Ronald Koeman reaviva nuevamente la polémica del VAR en España

"Si preguntas a 10 personas si lo de ayer es penalti, nueve dicen que sí. Pero el árbitro decidió no pitar. Ya sabemos...", afirmó el holandés refiriéndose al penal no señalado a favor del Éibar contra el Real Madrid.

El Barcelona tiene una difícil visita este martes cuando se enfrenten al Real Valladolid en el estadio José Zorilla, pese a que los pucelanos no figuran en la parte alta de la tabla han tenido un repunte considerable de puntos en las últimas jornadas saliendo así de la zona de descenso.

En su último partido los pucelanos rescataron un empate en su visita al Sevilla, con un gol de Raúl Carnero en los últimos compases del partido, el Valladolid puntuó en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Por su parte, el Barcelona llega a este encuentro tras empatar 2-2 contra el Valencia en el Camp Nou, donde Messi igualó el récord de Pelé con 643 goles oficiales con un solo club.

Koeman carga contra el arbitraje previo al partido contra el Valladolid

El técnico holandés habló en conferencia de prensa previo a su visita al Real Valladolid mañana por la tarde, Koeman afirmó que Leo Messi no necesitba hablar fuera del terreno de juego, él lo hace en la cancha.

También resaltó la evolución de Ousmane Dembélé, así como aprovechó para dejarle un recado al arbitraje español, refiriéndose al partido que sostuvieron el Éibar y Real Madrid ayer.

“No entiendo el criterio del VAR. Lo dije en el partido del Madrid, hay cosas que no se pueden entender. Si preguntas a 10 personas si lo de ayer es penalti, nueve dicen que sí. Pero el árbitro decidió no pitar. Ya sabemos…”, refiriéndose a la supuesta mano de Sergio Ramos que no marcó el juez central.

🔴🎙️ @RonaldKoeman: "No entiendo el criterio de las manos". "Me reafirmo sobre lo que dije del Real Madrid. Ya lo sabemos". pic.twitter.com/VeKcvJGLms — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 21, 2020

“Cada uno tiene derecho para opinar: para mi, lo de ayer, es penalti. Pero el árbitro y su equipo decidieron lo contrario. No es fácil tomar decisiones, pero si me preguntan a mí, digo que es penalti”.

“En el fútbol, a veces no se entiende por qué a veces es penalti y otras no. No hay una sola razón, un solo motivo para decidir si es o no es penalti. Un día es, otro día parece que no. Es complicado incluso para los árbitros”.

(Visited 1 times, 1 visits today)