Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó a Callum Smith tras 1 año de no subirse a los cuadriláteros

Álvarez no subía al ring desde el pasado 2 de noviembre de 2019, cuando enfrentó al ruso Sergey Kovalev por el campeonato mundial peso mediano del CMB.

Todos los fanáticos del boxeo estuvieron expectantes por la velada que puso broche de oro al 2020. En uno de los combates más esperados del año, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, considerado uno de los mejores púgiles del momento sin límite de peso, se enfrentó contra el invicto británico Callum Smith en San Antonio (Texas).

Un combate donde estuvo en juego el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Con 53 victorias, 36 por nocaut, un empate y una derrota, Canelo Álvarez regresó a los cuadriláteros a poco más de un año de su victoria ante el ruso Sergey Kovalev. No pelea desde aquella velada en noviembre del 2019 donde se impuso con un impactante KO en el 11° round.

Su rival esta vez fue Callum Smith, quien es oriundo de Liverpool y también tienen 30 años, quien ha ganado sus 27 peleas como profesional –19 victorias por nocaut– y expuso el cetro de peso supermediano de la AMB que obtuvo en 2018 y ya retuvo dos veces.

🇺🇸 168 Lb 🥊 All set to return to the ring. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/a0pY6PEsBJ

La pelea se desarrolló en el Alamodome de San Antonio, ante unos 12 mil aficionados, y se dio un combate de alto voltaje porque la madurez y la calidad boxística de Canelo chocó con el récord invicto de su oponente, que demostró buena pegada en su presentación.

El apoyo para el mexicano en el Alamodome fue impresionante. Los primeros asaltos fueron de análisis, ganchos de izquierda de Álvarez, que repondía por un recto de Smith. Era evidente la diferencia de estaturas, Canelo llevaba contra las cuerdas a su rival y el espectáculo estaba garantizado.

This jab fake from Canelo to set up the uppercut 👏 pic.twitter.com/gsr4Itvjb6

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020