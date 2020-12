Leo Messi es galardonado con el premio ‘Campeón de la Paz 2020’, entregado por Peace & Sport

La distinción individual premia a los valores y al juego limpio en el terreno de juego, además del compromiso social afuera de las canchas.

El astro del FC Barcelona y de la selección argentina Leo Messi fue designado este viernes ‘Campeón de la Paz’ 2020 por la organización caritativa Peace & Sport, y sucede en el palmarés a Siya Kolisi, primer capitán negro de la selección de rugby de Sudáfrica, y al futbolista Blaise Matuidi.

“Siempre intento respetar a todo el mundo dentro de la cancha. No sólo yo sino todo jugador tenemos una responsabilidad con los más chicos, que miran y copian muchísimo. Siempre respetando los valores que me enseñaron de chiquito”, reaccionó Messi en un comunicado de la organización.

LIONEL MESSI IS OUR CHAMPION FOR PEACE OF THE YEAR! 🌟

It is a great honor to welcome such an incredible athlete and person in our #ChampionsforPeace Club, recognized not only for his fairplay, but also for his social commitment. ☮@TeamMessi @fundacionmessi #PSAWARDS2020 pic.twitter.com/kNFsxrXGGV

— Peace and Sport (@peaceandsport) December 18, 2020