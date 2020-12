El TAS deja fuera a Rusia de los Juegos Olímpicos de Tokio y e Invierno de Pekín

Su retorno será hasta en las justas olímpicas de París 2024, de acuerdo a lo anunciado por el Tribunal Arbitral del Deporte.

El país ruso fue excluida por dos años de las grandes competiciones internacionales, incluidas dos ediciones de los Juegos Olímpicos (Tokio-2021 y Pekín-2022), anunció este jueves el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Rusia podrá hacer su retorno a unos Juegos en París-2024, contrariamente a lo que reclamaba la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que defendía una suspensión de cuatro años.

“La AMA está feliz de haber ganado este caso que hará historia”, declaró su presidente, Witold Banka. El TAS “ha confirmado claramente nuestras conclusiones, según las cuales las autoridades rusas manipularon las muestras del laboratorio de Moscú, con el objetivo de disimular un programa de dopaje institucionalizado”, añadió en un comunicado.

🇷🇺#URGENTE-(TAS):Rusia se perderá los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, y los de invierno beijing 2022 tras ser excluida por dos años de competiciones mundiales. pic.twitter.com/Ad6qdfA6CS — DATOS (@Datoworld) December 17, 2020

El Comité Olímpico Internacional (COI) “examinará con atención la sentencia así como sus consecuencias” para estas competiciones, indicó en un comunicado.

Afecta más a los símbolos de estado

Estas sanciones afectarán principalmente a los símbolos del Estado ruso, mucho más que a los propios deportistas.

Así, los dirigentes rusos -incluido su presidente Vladimir Putin– no podrán asistir a las grandes competiciones internacionales.

La bandera rusa no se desplegará ahí, no se tocará el himno ruso y Rusia no podrá albergar ningún gran evento deportivo.

Cualquier deportista podrá, no obstante, competir bajo bandera neutra a menos que haya sido “suspendido por una autoridad competente”: La posibilidad es más amplia de lo previsto por la AMA, que requería que los deportistas en cuestión probaran su ausencia de recurso al dopaje.

El Comité Olímpico Ruso juzgó “inaceptable” la prohibición de asistir a los Juegos para Putin, aunque mostró su satisfacción de que sus deportistas no sean excluidos “colectivamente” de los Juegos.

Quedará por aclarar cómo se puede aplicar esta derogación a los deportes colectivos y especialmente a la fase final del Mundial de fútbol, que concluirá el 18 de diciembre de 2022 en Catar.

*Con información de AFP

Foto: AFP

(Visited 34 times, 34 visits today)