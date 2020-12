Messi y Cristiano Ronaldo reaccionaron tras ser elegidos en “El mejor once de todos los tiempos”

La revista France Football organizó esta votación ya que este año a raíz de la pandemia del Covid-19 no se entregó el Balón de Oro.

Este lunes en su sitio, y este martes con una portada excepcional, France Football reveló el “Ballon d’Or Dream Team”, este once legendario elegido por el mismo jurado que escoge año con año al ganaodr del Ballon d’Or France Football.

Este año a raíz de la pandemia France Football, decidió no realizar la gala del Balón de Oro, señalando que “no habían argumentos para escoger a un ganador”, por que lo que decidieron realizar un once con los mejores futbolistas de todos los tiempos que justamente se reveló este lunes.

Eran cuatro futbolista por posición los que estaban nominados y este lunes tras una meticulosa votación se dio a conocer el esperado once con la formación 1-3-4-3.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL

Los dos mejores futbolistas de esta época no pasaron desapercibidos y dieron sus impresiones tras ser escogidos en este once compartiendo con leyendas del futbol mundial.

“Me siento muy honrado de ser parte del All Time 11 de France Football. Qué increíble Dream Team … Todos merecen mi respeto y admiración y, obviamente, estoy orgulloso de estar entre jugadores tan extraordinarios. ¡Gracias!”, fue el mensaje del portugués a través de sus redes sociales.

I’m very honoured to be part of France Football’s All Time 11. What an amazing Dream Team… They all deserve my respect and admiration and I’m obviously proud to be amongst such extraordinary players. Thank you! pic.twitter.com/VHpuSdw89P

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 14, 2020