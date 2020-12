El guardameta checo Petr Cech salió del retiro para jugar con el Chelsea

En noviembre de 2020 Petr Cech se incorporó a los entrenamientos del Chelsea "como portero de emergencia debido a las condiciones sin precedentes causadas por la crisis del Covid-19, y ocupa un puesto de jugador sin contrato".

Petr Cech, legendario portero checo que se retiró en mayo de 2019, ha vuelto al fútbol 565 después de colgar las botas, esto tras anunciar su retiro cuando jugaba en el Arsenal londinense.

El veterano Cech, que tiene 38 años, fue titular con el equipo de reservas del Chelsea en el partido que les enfrentó a los reservas del Tottenham en Kingsmeadow.

Cech, que había jugado su último partido en mayo de 2019 con el Arsenal en la Europa League, encajó dos goles en el triunfo 3-2 de los suplentes del Chelsea ante Tottenham.

#CFCDEV: 🔝 of the league!

After a London derby that had a bit of everything, the Blues overturn a 2-0 half-time deficit to triumph 3-2 at Kingsmeadow courtesy of goals from Marcel Lewis and a Myles Peart-Harris brace.

Oh, and Petr Cech played too! pic.twitter.com/UIP1b0qOrg

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 14, 2020