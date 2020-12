VIDEO. Cristiano Ronaldo revela que en sus tiempos libres no ve partidos de futbol

“Prefiero ver un combate de boxeo o UFC antes que un partido de fútbol”, afirmó el astro portugués en una charla con el boxeador Gennadiy Golovkin.

El portugués Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Y no es para menos, a sus 35 años (36 en febrero), sigue jugando en la élite del futbol mundial y alcanzando récords.

CR7 ha revelado en un sinfín de entrevistas que la clave del éxito que ha cosechado es la disciplina y el trabajo duro, así como la alimentación y hacer ejercicio diarimente.

Sin embargo, pese a que el futbol es su pasión, Ronaldo afirmó en una charla con el boxeador Gennady Golovkin que no le gusta ver futbol en sus ratos libres, prefiere ver peleas de la UFC o boxeo.

“Jugar al fútbol es mi pasión, pero luego prefiero ver otros deportes en televisión. Entre un partido de fútbol o ver un combate de boxeo o UFC, elijo el boxeo y la UFC”, reveló el delantero de la Juventus en una charla con Gennady Golovkin para el documental Parallel Worlds de la cadena DAZN.

El portugués es un aficionado al box y a los combates de la UFC. Incluso tiene amigos que se suben al ring y otros que son luchadores de MMA, pero por su cabeza nunca se le pasó calzarse los guantes.

“No creo que hubiese podido ser boxeador, es duro. Tienes que nacer para eso, con ese don. Yo creo que nací para ser futbolista profesional, pensé que tenía ese don desde el principio, y me dije: ‘Voy a agarrar esta oportunidad con mis manos'”, contó quien se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia y ha obtenido cinco Balones de Oro.

