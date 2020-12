Candidatos a la presidencia del Barcelona ven complicado que Messi se mantenga en el club

Varios candidatos a la presidencia blaugrana tienen como promesa de campaña retener al astro argentina, pero la situación económica del club no es la mejor.

La vuelta de Neymar, la renovación del Camp Nou, la deuda… pero, sobre todo, el futuro de Messi (libre en junio) marcan la carrera electoral en el Barça que empieza el miércoles, con la publicación oficial de los comicios a la presidencia el 24 de enero.

Nueve precandidatos aspiran a recoger los votos de los 110.000 socios del Barça para ocupar el lugar que dejó vacante Josep Maria Bartomeu con su dimisión el 28 de octubre pasado, antes de afrontar una voto de censura.

Entre ellos figura Joan Laporta, presidente azulgrana entre 2003 y 2010 y arquitecto del equipo triunfal de Pep Guardiola (2008-2012).

