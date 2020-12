Así quedaron conformados los octavos de final de la Champions League

Atractivos duelos se vivirán en los octavos de final del torneo continental europeo, donde el Bayern Munich buscará revalidar el titulo.

El sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones fue de nuevo una de las citas más esperadas de la temporada, al igual que lo fue el de la Fase de Grupos.

Los ocho campeones de cada grupo formaron parte del bombo 1 y jugarán el partido de vuelta en su estadio como suele ser habitual, mientras que los ocho subcampeones lo harán en el bombo 2.

Como siempre no podrán enfrentarse equipos del mismo país ni clubes que ya se hayan medido en la fase de grupos por lo que será un sorteo condicionado.

Bombo 1 – Primeros lugares de grupo

Bombo 2 – Segundos lugares de grupo

Got that pre-draw energy 🔥

Which two teams do you most want to see paired up?🤔#UCLdraw #TheEnergyBehind @GazpromFootball pic.twitter.com/Uwda5GrZ2N

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2020