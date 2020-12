Lionel Messi le da el triunfo al Barcelona ante el Levante

Un solitario gol del argentino evitó que el Barcelona perdiera puntos nuevamente en La Liga.

En los primeros minutos del encuentro el dominio fue compartido, aunque con ligero dominio por el bando blaugrana.

Coutinho tuvo la primera llegada clara del partido antes de cumplirse los primeros dos minutos del partido, pero su disparo se fue muy por arriba del arco custodiado por Aitor Fernández.

Minutos después, el Levante estuvo cerca de abrir el marcador, un remate de Jorge de Frutos dento del área blaugrana finalizó con una gran atajada de Ter Stegen, que evitó un gol que pudo ser un balde de agua fría.

Los valencianos generaban más peligro a la hora de atacar, pese a que el Barcelona tenía la posesión del balón.

Al 21′, los blaugranas pudieron ponerse en ventaja, pero Aitor Fernández evitó el gol de Griezmann, posteriormente Lenglet remataría por arriba del arco.

The last sequence, in images https://t.co/8CvmIiWBQT pic.twitter.com/EDUix00lMu

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 13, 2020