Futbolista del Ajax es detenido por agredir a un familiar

El futbolista neerlandés fue detenido en relación con una agresión con arma blanca durante una reunión familiar.

Quincy Promes, atacante del Ajax y de la selección neerlandesa, fue detenido en relación con una agresión con arma blanca durante una reunión familiar este verano, indicaron medios neerlandeses este domingo.

El atacante de 28 años, internacional en 40 ocasiones con los ‘Oranje’, “es sospechoso de agresión provocando graves lesiones físicas”, según el diario De Telegraaf.

El incidente se produjo durante una fiesta familiar en una cabaña de la localidad de Abcoude, cerca de Ámsterdam, a finales del mes de julio, según el periódico.

“Un miembro de la familia resultó gravemente herido y sufrió graves lesiones en las rodillas”, según De Telegraaf.

Este miembro de la familia presentó una denuncia hace un mes, precisó.

De acuerdo con el diario, el exjugador del Sevilla se habría peleado luego de una discusión con él, obligado a intervenir a otros miembros de la familia.

Un “hombre de 28 años fue detenido”, declaró el vocero de la policía de Ámsterdam, Jelmer Geerds, a la AFP, sin ofrecer más detalles.

Geerds solo precisó que el sospechoso estaba en prisión preventiva y que este domingo se tomaría una decisión sobre su liberación bajo fianza.

El Ajax no pudo ser contactado para solicitar una reacción pero la cadena de televisión pública NOS indicó que el club le había confirmado la ausencia de Promes en el entrenamiento de este domingo.

The 28-year-old was arrested by police on Sunday morning. https://t.co/fYVtsrn4Vw

— SPORTbible (@sportbible) December 13, 2020