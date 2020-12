Columbus Crew se corona como campeón de la MLS

La escuadra de Ohio fue ampliamente superior a Seattle. El argentino Lucas Zelarayán fue el MVP del partido.

Con una actuación estelar del argentino Lucas Zelarayán, el Columbus Crew conquistó este sábado la edición 25 de la liga de fútbol norteamericana (MLS) al derrotar 3-0 en la final al Seattle Sounders, defensor del título.

Elegido el Jugador Más Valioso (MVP) de la final, Zelarayán anotó el primer y el último gol del partido en los minutos 25 y 82 y dio la asistencia al haitiano Derrick Etienne para la segunda diana en el 31.

Zelarayán, exjugador del Tigres de México, llegó con esta brillante actuación a ocho goles y cinco asistencias en su primera campaña en Columbus, en la que fue elegido como el fichaje del año de la MLS.

Zelarayán guía a la victoria

La victoria ha sido “un desahogo enorme, no solo por lo difícil que fue este año sino por años anteriores que yo venía estando no tan feliz”, recordó. “Creo que Tigres es un gran club, me sentí muy bien, pero pasé momentos duros también”.

El Crew sumó así la segunda MLS Cup de su historia, tras la lograda en 2008, ante los 1.500 espectadores que fueron autorizados a acceder al Mapfre Stadium de Columbus (Ohio).

Por su parte, el Seattle del uruguayo Nico Lodeiro y el peruano Raúl Ruidíaz vio esfumarse sus aspiraciones de forjar una nueva dinastía en la MLS logrando un tercer campeonato en los últimos cinco años.

Columbus afrontaba su tercera final de la MLS con las bajas de última hora de dos titulares, el portugués Pedro Santos y el liberiano Darlington Nagbe, ambos por dar positivo en controles de coronavirus.

“Fue una decisión acertada venir acá”, subrayó Zelarayán sobre su cambio de la liga mexicana a la norteamericana. “Me hicieron sentir un jugador importante como yo me sentía desde que empecé mi carrera. Siempre me sentí el mejor dentro de la cancha, les agradezco al entrenador y compañeros por devolverme esta confianza”.

Not sure @Lucazelarayan31 is ever going to let go of the #MLSCup… 😂 pic.twitter.com/j9cgmAQMNn — Major League Soccer (@MLS) December 13, 2020

El triunfo tiene también un significado especial para la afición del Crew, que en los últimos años presionó para evitar la marcha del equipo de Columbus y ahora, con una nueva dirigencia, estrenarán próximamente un estadio nuevo en la ciudad.

