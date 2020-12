Futbolistas involucrados en actos indisciplinarios son suspendidos dos años

Carlos Mejía, Jorge Aparicio y Alejandro Galindo fueron separados de la Selección Nacional el pasado 7 de noviembre, previo a enfrentar a Honduras.

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala ha tomado la decisión de suspender por dos años a los futbolistas: Alejandro Galindo, Carlos Mejía y Jorge Aparicio, tras verse involucrados en actos indisciplinarios previo a enfrentar a Honduras el pasado mes de noviembre.

Los tres futbolistas que militan en Comunicaciones no podrán ver acción ni con el combinado nacional ni participar en los partidos del conjunto albo por la Liga Nacional.

Galindo, Aparicio y Mejía fueron separados de la Selección Nacional desde el 7 de noviembre, cuando el profesor Amarini Villatoro, en conferencia de prensa, confirmó que los tres futbolistas habían cometido actos de indisciplina por lo que serían separados del combinado nacional.

“Siempre he pensado que estar en Selección requiere de mucho sacrificio que uno tiene que hacer, mucha disciplina y mucho compromiso, no solo con nosotros si no que con un país completo” , fueron las palabras del profesor Amarini Villatoro el día que dio a conocer los actos de indisciplina.

¿Qué artículo violaron los jugadores de Comunicaciones?

Los futbolistas que militan en el Club Comunicaciones violaron el Artículo 47 del reglamento de convocatorias a Selección Nacional.

El Artículo 47 de dicho reglamento especifica lo siguiente: “El jugador que abandone una concentración sin autorización será suspendido seis meses del fútbol nacional y dos años de selecciones nacionales, debiendo ser retirado de inmediato, más multa de un mil quetzales (Q 1,000.00)”.

El castigo se basó en el artículo 34 del Reglamento de Selección Nacional, acuerdo número CE-042-2020, tras la denuncia interpuesta por Carlos Mérida, director deportivo de la Fedefut.

El guardameta panameño José Calderón también estuvo involucrado en dichos actos de indisciplina. Sin embargo, Comunicaciones sancionó internamente al mundialista en Rusia 2018.

Comunicaciones visitará este domingo a Sanarate en partido pendiente del Torneo Apertura 2020, los albos buscan una victoria que los acerque al primer lugar de la tabla.

