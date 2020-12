Léster Martínez: “Una de mis metas para el 2021 es clasificar a los Juegos Olímpicos”

El boxeador guatemalteco cierra de la mejor manera el año. Publinews dialogó con él para conocer lo que le dejó el 2020 y sus propósitos para el 2021.

El pugilista petenero Léster Martínez ha hecho historia y sigue poniendo el nombre de Guatemala en lo más alto.

Martínez, oriundo del departamento de Petén, ganó este miércoles el título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo, después de vencer por la vía del nocaout al mexicano Uriel González en el primer asalto del combate realizado en Sonora.

Con esto, el boxeador guatemalteco sumó su séptima victoria como profesional, continúa invicto, y termina de la mejor manera su actividad en el 2020.

El petenero, Léster Martínez, ganó el título del Consejo Mundial de Boxeo 🥊🥊 tras vencer al mexicano Uriel González en el primer asalto

Hablando con Léster

Publinews dialogó con Martínez para conocer su sentir por ese logro, además de todo lo que le dejó este año y qué espera del 2021 que está por venir.

¿Qué sensación tienes por ser campeón latinoamericano?

Es algo indescriptible, algo sumamente especial

¿Antes de que iniciara la pelea creías que ibas a ganar tan rápido?

La verdad no creí que fuera a ganar tan rápido, nos habíamos preparado para pelear los diez round, pero gracias a Dios logramos la victoria antes.

¿Cuáles eran las claves para conseguir el triunfo, de acuerdo a lo que te dijo tu entrenador?

Me dijo que entrara seguro pero no confiado. Que subiera las manos, porque me iba a enfrentar a un boxeador que tira mucho el volado de derecha y que baja mucho su mano derecha.

¿A quién le dedicas este triunfo?

Primero que nada va para Dios, luego por mí, después por mi familia y también por la gente que ha venido apoyándome.

¿Cómo te imaginas que será tu próximo rival?

Me imagino que será fuerte porque va a querer el título que yo tengo, sí haré mi primera defensa, solo que todavía no sé cuándo.

¿En términos generales qué te dejo este 2020, tanto en tu carrera como boxeador como a nivel personal?

Este 2020 me hizo tener bastante paciencia y también permitió que mi fe se incrementará. A pesar de todo el tiempo que ha durado la pandemia, logré tener y ganar tres peleas; tengo un buen sabor de boca por lo que logré.

A las puertas de terminar el 2020 e iniciar el 2021, ¿qué propósitos tienes para el nuevo año que se avecina?

El 2021 será para defender el título que logré en el 2020, entonces quiero pelear por otros títulos, un poco más importantes, y la otra meta es tratar de clasificar a los Juegos Olímpicos y conseguir una medalla para Guatemala.

¿Cuando iniciaste tu carrera como boxeador creíste que ibas a lograr llegar a este nivel?

Sí, en algún momento me imaginé que iba llegar a este nivel. Una vez firmé el contrato profesional sabía que en ese momento iniciaba la carrera, quiero llegar hasta lo más alto, deseo ganar muchos cinturones.

¿Qué tan importante ha sido para tu carrera Héctor Arriola?

Ha sido muy importante porque sabe lo que hace y es el experto en términos de entrenamiento: De cómo hacer mi preparación y qué es lo más adecuado para el rival al que voy a enfrentar.

¿Por qué usas en tu pantaloneta los colores representantivos a las banderas de México y Estados Unidos?

Viene siendo como un mensaje subliminal (…) Para México es un agradecimiento por dejarme pelear en su país y gracias a Estados Unidos por apoyarme, porque mi promotora es de allá, y la parte de Guatemala porque yo soy cien por ciento chapín.

Fotos: Facebook de Lester Martínez

