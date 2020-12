Todo listo para el cierre de la temporada de Fórmula uno, ¿Hamilton correrá en Abu Dabi?

Hamilton, siete veces campeón del mundo, puede llegar al GP de Emiratos Árabes Unidos, si este jueves da negativo.

Este domingo concluirá la temporada 2020 de Fórmula Uno, con el Gran Premio de Abu Dabi, que se correrá en el circuito de Yas Marina, Emiratos Árabes Unidos.

De esa manera se pondrá punto y final a una temporada que fue sumamente atípica y que sufrió el recorte de varias fechas debido a la pandemia del coronavirus.

Desde hace algunas semanas, el piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, se había consagrado campeón.

La gran duda que surge en estos momentos es si Hamilton podrá estar en la última fecha, debido a que la semana pasada dio positivo a COVID-19.

“Todavía existen dudas sobre quién manejará el monoplaza”, si Hamilton o su sustituto George Russell, informó en un comunicado el patrón de Mercedes, Toto Wolff, el miércoles por la noche.

“El estado de salud de Lewis mejora pero no sabremos hasta más cerca (del GP) si retomará el volante”.

💬 "We’ll do everything we can to get Lewis in the car and we know he’s determined to be back as soon as possible."

The latest ahead of the season finale from Toto, talking LH's return and a special livery… 👀

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 9, 2020