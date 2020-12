Pavel Kralovec, árbitro habitual de la Champions, es relacionado en amaño de partidos

El caso también involucra al exdirector adjunto de la Federación Checa de Fútbol (FACR), Roman Berbr, detenido desde octubre.

El árbitro de nacionalidad checa, Pavel Kralovec, está en el ojo del huracán ya que habría participado en un escándalo de amaño de partido en su país, informaron medios checos este miércoles.

Dicho caso también involucra al exdirector adjunto de la Federación Checa de Fútbol (FACR), Roman Berbr, detenido desde octubre por sospechas de arreglo de partidos.

Citando escuchas policiales, el diario checo DNES desveló que Berbr llamó a Kralovec antes de la final de la Copa de República Checa en julio, en la que el Sparta de Praga venció 2-1 al Slovan Liberec y clasificó a la Europa League.

“Muy simple, solo necesito algo político, ¿de acuerdo? Lo entenderá. Josef Krula vino el lunes”, declaró Berbr, según estas escuchas.

