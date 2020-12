Raúl Jiménez es dado de alta tras sufrir una fractura de cráneo contra el Arsenal

Tras 10 días de estadía en un hospital de Londres, el ariete mexicano ha sido dado de alta para iniciar con su recuperación.

El delantero internacional mexicano Raúl Jiménez, víctima de una fractura de cráneo durante un partido de la Premier League contra el Arsenal, después de un violento choque de cabezas con David Luiz, abandonó el hospital, indicó este martes su club Wolverhampton.

“Raúl Jimémez recibió autorización para abandonar el hospital y ahora se recupera en su casa junto a su familia”, indicaron los Wolves en su cuenta de Twitter.

Raúl Jiménez tuvo que ser operado luego de que su cabeza chocase con la del brasileño David Luiz durante una pugna por un balón aéreo, al principio del partido ganado por el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo ante los Gunners (2-1) hace diez días.

El médico del club, el doctor Matt Perry, valoró el progreso del estado de Jiménez como bueno, aunque aún no es posible saber cuándo podrá volver a jugar a fútbol.

El delantero de 29 años había informado en Twitter de su firme intención de regresar “pronto a las canchas”.

Some good news from over the weekend…

Raul Jimenez has been discharged from hospital and is now resting at home with his family.#FuerzaRaul pic.twitter.com/0kjC54TqXG

— Wolves (@Wolves) December 8, 2020