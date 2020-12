Rocca: “Los goles están sirviendo para que el equipo gane, eso es lo más importante”

El delantero argentino suma 19 anotaciones en el Torneo Apertura 2020 y se perfila a ser el goleador del campeonato.

El delantero argentino Ramiro Iván Rocca está teniendo un gran Torneo Apertura 2020 con Municipal.

Hasta este momento suma 19 goles y se perfila a ser nuevamente el goleador del futbol guatemalteco, algo que ya había logrado siendo parte de Iztapa en el Torneo Apertura 2019 (16 anotaciones).

En el presente campeonato ha conseguido dos pókers de anotaciones y dos tripletes.

Por si fuera poco, está a solo dos tantos de empatar al costarricense Rolando Fonseca, como el máximo anotador en la historia de los torneos cortos con 21 dianas.

“Son estadísticas que me las han hecho llegar (…) Eso no mucho me interesa, prefiero centrarme en ayudar a mis compañeros y si se da, bienvenido sea, tenemos que lograr la copa”, aseguró.

📸🔥 Enfocados en el juego de este domingo. pic.twitter.com/t29taBBFRw — CSD Municipal (🏠) (@Rojos_Municipal) December 2, 2020

El objetivo es ganar la copa

Sobre lo que representa para él ser el actual goleador del Torneo Apertura 2020, Rocca comentó lo siguiente:

“Ser el goleador es algo que tomo normal (…) Lo más importante es que el equipo gane y los goles están sirviendo para eso”, comentó.

“Si se me da conseguir el premio al goleo será la fruta en el postre, pero lo más importante es el campeonato y hay que luchar para eso”, agregó.

Rocca, de 32 años, suma un total de 46 goles, entre los que hizo siendo parte de Iztapa (21) y los que ha anotado con el equipo carmesí (25).

Fecha 15 del Torneo Apertura 2020

Sábado, 5 de diciembre

Malacateco vs Sacachispas, 11:00 horas, estadio Santa Lucía

Iztapa vs Achuapa, 13:00 horas, estadio El Morón

Domingo, 6 de diciembre

Santa Lucía vs Municipal, 11:00 horas, estadio de Santa Lucía

Antigua GFC vs Cobán Imperial, 13:00 horas, estadio Pensativo

Comunicaciones vs Guastatoya, 17:15 horas, estadio Doroteo Guamuch Flores

Miércoles, 16 de diciembre

Xelajú MC vs Sanarate, 15:00 horas, estadio Mario Camposeco

Foto: Omar Solís

