Así se disputarán las semifinales de la UEFA Nations League

Los partidos se disputarán en octubre de 2021 y tendrán como sede a Italia.

Italia contra España y Bélgica frente a Francia serán las semifinales de la segunda edición de la Liga de Naciones, según el sorteo realizado este jueves en la sede de la UEFA en Nyon.

La fase final, conocida como ‘Final 4’, de la segunda edición de este novedoso torneo se disputará en Milán y Turín (Italia) del 6 al 10 de octubre de 2021, según anunció la UEFA este jueves tras la reunión de su comité ejecutivo.

San Siro y el Juventus Stadium son los escenarios elegidos por la UEFA para celebrar la ‘Final 4’ y decidir el sucesor de Portugal, vencedor de la primera edición de la Liga de Naciones.

Esta ‘Final 4’ se aplazó a 2021 por las restricciones relacionadas con la pandemia del covid-19.

Los campeones del mundo se volverán a ver las caras con Bélgica, nº 1 del ránking FIFA y a la que ya eliminaron en las semifinales de Rusia-2018.

España, por su parte, se medirá a otro clásico del fútbol europeo, Italia, que tras no clasificarse para el Mundial-2018 parece que vuelve a reivindicar un sitio en la élite de la mano del seleccionador Roberto Mancini.

Ambos combinados jugaron la final de la Eurocopa-2012, con victoria para España por 4-0, mientras que los italianos se tomaron la revancha eliminando a la Roja en los octavos de final de la Eurocopa-2016.

Por otra parte, la UEFA anunció también que Tirana será el escenario de la fase final de la UEFA Conference League, el nuevo torneo europeo de clubes que comenzará a disputarse en la temporada 2021-2022.

El escenario del partido será el National Arena de la capital albanesa, con capacidad para 21.690 espectadores, el 25 de mayo de 2022.

