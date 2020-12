El mensaje de Cristiano Ronaldo tras llegar a los 750 goles como futbolista profesional

El astro portugués anotó un gol en la victoria de la Juventus 3-0 contra el Dinamo de Kiev

La Juventus, con su pasaporte a octavos ya asegurado, goleó 3-0 al Dynamo de Kiev este miércoles en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Sobre el campo, la ‘Juve’ arrancó con fuerza dominando a los ucranianos del Dynamo hasta adelantarse pronto en el marcador cuando Chiesa remató de cabeza un centro de Alex Sandro (21).

El tanto, sin embargo, pareció espolear a los ucranianos, que se fueron creciendo y llegando más al área de Wojciech Szczesny, que detuvo un disparo de Viktor Tsygankov (40).

El descanso le vino bien a la ‘Juve’, que se reactivó tras la pausa para volver a tomar las riendas del encuentro, que amplió pronto la cuenta cuando Cristiano Ronaldo empujó a la red el balón tras una buena jugada colectiva de los italianos (57) marcando el 750º tanto de su carrera.

El gol del astro luso, que ya había mandado un balón a la madera en la primera parte, subió al marcador tras una revisión del videoarbitraje.

Con la tranquilidad del 2-0, el equipo italiano se hizo dueño del encuentro y Morata hizo el 3-0 tras una buena jugada de Chiesa (66).

El tanto del español, que acumula seis goles en ‘Champions‘, fue la puntilla para el Dynamo de Kiev, que se jugará estar en la Liga Europa la próxima semana contra el Ferencvaros.

Finalizado el partido, el astro portugués envió un mensaje de agradecimiento a todos los que lo han apoyado durante su carrera hasta llegar a esta magnífica cifra individual.

“𝟕𝟓𝟎 metas,𝟕𝟓𝟎 momentos felices,𝟕𝟓𝟎 sonríe en los rostros de nuestros seguidores. Gracias a todos los jugadores y entrenadores que me ayudaron a alcanzar este número increíble, gracias a todos mis leales oponentes que me hicieron trabajar más y más duro todos los días”, fue el mensaje de astro portugués.

𝟕𝟓𝟎 goals, 𝟕𝟓𝟎 happy moments, 𝟕𝟓𝟎 smiles in the faces of our supporters. Thank you to all the players and coaches that helped me reach this amazing number, thank you to all my loyal opponents that made me work harder and harder everyday. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh

