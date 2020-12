49ers obligados a mudarse de estadio temporalmente por la pandemia del Covid-19

Debido a restricciones impuestas en California por la pandemia de coronavirus, los 49ers deberán jugar en Arizona.

Debido a restricciones impuestas en California por la pandemia de coronavirus, los San Francisco 49ers de la liga de football americano (NFL) jugarán sus dos próximos partidos como local en la cancha de los Arizona Cardinals.

En un comunicado emitido el lunes, la franquicia californiana dijo que llegó a un acuerdo con la NFL y los Cardinals para “hospedar sus partidos como local de las semanas 13 y 14 contra los Buffalo Bills y Washington Football Team en el estadio State Farm en Arizona”.

Los 49ers tuvieron que buscar una nueva cancha temporal después de que el condado de Santa Clara (California), donde se sitúa su Levi’s Stadium, en las afueras de San Francisco, prohibiera al menos hasta el 21 de diciembre los deportes de contacto por el incremento de casos de covid-19.

Los actuales subcampeones de la NFL jugarán así en el estadio State Farm de Glendale (Arizona), en las afueras de Phoenix, sus juegos del 7 de diciembre contra los Bills y del 13 contra Washington.

El pasado sábado, autoridades del condado de Santa Clara anunciaron una serie de medidas para frenar la propagación del coronavirus, después de que se alcanzaran niveles récord de 760 casos nuevos y 239 hospitalizaciones en un día.

