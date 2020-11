Barcelona vuelve a sonreír en Liga tras golear al Osasuna

Los dirigidos por Ronald Koeman desplegaron un buen futbol en el Camp Nou.

Desde los primeros minutos el Barcelona ejerció su dominio, con constantes llegadas sobre el área del Osasuna.

Koeman sorprendió con una alineación inédita incluyendo al canterano Mingueza, pareja en la zona centra de la defensa con Clemente Lenglet.

Mientras el Barcelona jugaba a su más fiel estilo de juego, el Osasuna aguantaba atrás y trataba de jugar a la contra.

El marcador finalmente se abrió a los 29 minutos, el delantero danés Martin Braithwaite aprovechó una serie de rebotes en el área del Osasuna para poner el primer gol en el marcador.

La jugada tuvo que ser revisada por el VAR por algunos reclamos de los jugadores del Osasuna, finalmente el gol subió al marcador.

The first goal at Camp Nou for @MartinBraith!

👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/NEUABvSnCQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2020