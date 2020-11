El Fórmula 1 vivió uno de los días más terroríficos de su historia, cuando el auto de Romain Grosjean se prendió en llamas y se partió.

El piloto francés, Romain Grosjean (Haas), sufrió “quemaduras menores y posibles fracturas en las costillas”, tras sufrir un espectacular accidente al inicio del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, que terminó con su monoplaza en llamas y partido.

Nada más darse la salida a la carrera, en la tercera curva del trazado de Sakhir, el monoplaza de Grosjean se salió de la pista tras tocarse con el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) y chocó a gran velocidad contra las barreras de protección.

En el impacto, el chasis se partió en dos y la gasolina salió, provocando un incendio, pero el piloto de 34 años fue capaz de salir y alejarse del fuego para acudir a una ambulancia.

El francés confirmó por radio que estaba bien, antes de subirse al coche médico para ser examinado, siguiendo el protocolo.

Sufrió “quemaduras ligeras en las manos y en los tobillos” pero va bien, anunció rápidamente su equipo en los medios. Fue llevado al hospital en helicóptero. Luego se anunciaron “posibles fracturas en las costillas”.

Tras unos minutos que parecieron horas, las cámaras de televisión mostraron al veterano piloto de 34 años salir del habitáculo de su monoplaza y alejarse por su propio pie, aunque tambaleando, de las llamas.

El piloto disputaba su 179º Gran Premio en el circuito de Sakhir, un trazado en el que logró dos de sus 10 podios en la máxima categoría del automovilismo (en 2012 y 2013 ambas con un Lotus-Renault).

“Nunca vi tantas llamas ni un impacto como este”, declaró Alan van der Merwe, piloto del coche médico desde 2009.

La Federación Internacional del Automóvil calculó que las llamas provocadas por este impacto fueron más de 130 veces superiores a las que salen de un avión en el momento de despegar.

El director técnico de la escudería Haas, Günther Steiner, saludó la “rápida intervención de los equipos de emergencia”.

“Los comisarios de pista y los operarios de la FIA han hecho un trabajo extraordinario”, añadió tras un accidente que calificó de “aterrador”.

La carrera quedó inmediatamente interrumpida y se reanudó a las 15h35 GMT con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) liderando la prueba, seguido por el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point).

La segunda salida del Gran Premio de Baréin se vio alterada por otro accidente, en el que también se vio implicado Kvyat, que golpeó al canadiense Lance Stroll, que volcó con su Racing Point y se salió de la pista, quedando con las ruedas hacia arriba.

El piloto canadiense salió con la ayuda del personal médico de la F1 y la carrera fue neutralizada por el coche de seguridad.

El último accidente mortal en la Fórmula 1 fue el del francés Jules Bianchi, que chocó contra una grúa en el Gran Premio de Japón en octubre de 2014. Otro francés, Antoine Hubert, perdió también la vida en otro accidente en Bélgica en 2019 en Fórmula 2, la categoría inferior.

