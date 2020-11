Gabriel Castillo: “En un 70%, no tenemos como cumplir con los protocolos”

El técnico del Deportivo Sanarate se refirió a la ola de contagios de Covid-19 que se dio en el club.

Hace unos días el Deportivo Sanarate reportó 17 casos positivos en su plantilla por Covid-19, el técnico Gabriel Castillo charló con Emisoras Unidas sobre la gran cantidad de casos reportados.

“Gracias a Dios con síntomas leves, los típicos de las enfermedades, algunos momentos de fiebre en los primero días, dolores articulares, musculares y un poco de tos pero gracias a Dios bien, lo estoy pasando bien, medicado, aislados y llevando mi cuarentena, al grupo monitoreándolo, hoy salieron dos jugadores más y 1 miembro del cuerpo técnico, en total somos 20 contagiados, 2 cuerpo técnico, 1 administrativa y 17 jugadores del plantel”, acotó.

¿Los contagiados jugaron contra Iztapa?

“Les informamos el martes a medio día que surgieron casos positivos de que estuviera atentos por cuestiones de síntomas por responsabilidad había que hacerlo, no podíamos quedarnos con que nos habían ganado, todos debemos dejar a un lado el tema deportivo, primero es la salud, están informados, espero que hoy que se haga pruebas Iztapa no haya contagiados, no es irresponsabilidad nuestra, la prueba de hisopados de la semana pasada arrojó solo 2 casos y fuimos a jugar ignorando que había algún otro contagiado durante el viaje”, añadió.

¿Realmente se cumplen los protocolos?

“No al cien por ciento, tenemos que ser sinceros, lo que hemos estado insistiendo es en la temperatura cada vez que llega cada jugador, su higiene, atomizador limpiar al jugador y sobre todo al jugador le pedimos que sea consiente al mínimo síntoma no presentarse y se presentaba con prueba realizada y lo habíamos llevado bastante bien, pero no podemos mentirle de que hicimos así como dicen los protocolos estoy seguro que en un 70% no tenemos como hacerlo, no tenemos los medios”, explicó Castillo.

Castillo añadió que están preocupados por uno de los jugadores de la plantilla, ya que temen que podría desarrollar neumonía.

“Lo que me preocupa es que uno de los muchachos lo revisó el doctor y le dijo que le iba a hacer examen de sangre porque podría desarrollar neumonía, tenía sospechas, ojalá no se complique nadie, le pido a Dios que ninguno del plantel se agrave porque al final no es agradable, solo saber que somos 20 los infectados en muy preocupante, pero confiamos en que vamos salir de esto fortalecidos”, finalizó.

*Con información de Emisoras Unidas

(Visited 43 times, 43 visits today)