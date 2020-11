Oferta del Madrid no convence a Sergio Ramos y crece la tensión

El capitán merengue, que este martes salió lesionado del juego que España le ganó 6-0 a Alemania, se mantiene en silencio, incluso, canceló una conferencia de prensa para evitar hablar sobre su renovación.

Momentos de tensión se viven en el Real Madrid, pues según la prensa española, el club no está seguro si podrá pagar todo lo que pide Sergio Ramos para renovar su contrato.

Parece que el Barcelona no es el único “gigante” de Europa que tiene problemas para retener a una de sus estrellas, ahora, el caso de Sergio Ramos acapara toda la atención.

Igual que “la Pulga”, el capitán merengue podría negociar libremente el próximo año, pues su contrato vence en junio.

Una noche histórica que hará crecer a este equipo. ¡A la Final Four! 💪🏻🇪🇸

— Sergio Ramos (@SergioRamos) November 17, 2020