Mundial de Clubes es aplazado para el próximo año

El reconocido torneo de clubes que debía disputarse en diciembre del año en curso fue aplazado por la pandemia del Covid-19.

El Mundial de Clubes de fútbol de 2020, que debía disputarse en diciembre, fue desplazado a febrero de 2021 y se mantiene la sede en Catar, informó la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) este martes.

La pandemia del covid-19 ha obligado a modificar los calendarios internacionales, incluidos los campeonatos continentales de clubes, que son los que determinan los representantes de cada confederación y el último de los cuales finalizaría en enero de 2021.

“La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020 se disputará del 1 al 11 de febrero, en Catar”, señaló la organización que dirige el fútbol mundial en un comunicado.

Update on FIFA Club World Cup 2020 and women’s youth tournaments following decisions by the Bureau of the Council

— FIFA Media (@fifamedia) November 17, 2020