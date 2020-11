“He superado una prueba más en mi vida”, confiesa Ana Sofía Gómez

Con un emotivo mensaje, la exgimnasta olímpica compartió las sensaciones que tiene tras haber alcanzado uno de los logros más importantes de su vida.

La deportista, Ana Sofía Gómez, compartió en sus redes sociales la alegría que siente por haber cumplido uno de los retos que se propuso tras dejar la gimnasia artística.

Y es que Sofi anunció este martes que aprobó su examen privado y que pronto recibirá el título de Licenciada en Ciencia y Tecnología en el deporte.

Cabe mencionar que Ana Sofía es una de las personalidades más queridas en Guatemala, por su entrega y carisma.

Las palabras de Ana Sofía Gómez

“Súper feliz. Privado aprobado”. “No han sido semanas fáciles, nada fáciles, pero he superado una prueba más en mi vida… todo en la vida son aprendizajes pero hoy me llevo el aprendizaje más grande que me lleva a graduarme como Licenciada en Ciencia y Tecnología en el deporte”, escribió Ana Sofía en sus redes sociales.

“Gracias a Todos los que me han apoyado, a la Universidad Galileo, a mi facultad, a mi segunda cada la Federación de Gimnasia, a mi familia en especial a mi mamá, hermana y a ti (emojis de corazones)”.

Y continuó agradeciendo: “A mis entrenadores, mis amigos, mis niñas, mi equipo de gimnasia, mis compañeros de universidad… ufff tengo a tantas personas que agradecerles que me queda pequeño el post”.

Las felicitaciones no tardaron en llegar de parte de sus seguidores y su publicación se hizo rápidamente viral.

Entrena a niñas

Cabe recordar que tras anunciar su retiro de la gimnasia, Ana Sofía se dedicó a sus estudios y a entrenar a un grupo de niñas, que poco a poco han ido mostrando su talento.

Además, hace dos años recibió también el título de árbitro nacional en gimnasia, que le ha valido para asistir a algunos eventos internacionales.

