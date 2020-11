“Vi jugadores sin tanta trayectoria pero con disposición”, confiesa Claverí

Feliz por haber vencido al COVID-19 y porque Xelajú ha comenzado a escalar posiciones, el extécnico de selección nacional, también se refirió al planteamiento de Amarini Villatoro contra Honduras.

La familia del futbol nacional también ha sido golpeada por el nuevo coronavirus, han sido varios los jugadores y técnicos que han sido contagiados, uno de ellos el estratega nacional Walter Claverí.

Sin embargo, a pesar de su edad, 62 años, Claverí logró recuperarse y este lunes anunció que dio negativo a un nuevo test.

“Cuando di positivo me preocupé, pero gracias a Dios no fue algo tan duro, tuve síntomas leves, fiebre y pérdida del sentido del gusto, pero tomé la medicina y me quedé a la espera de una nueva prueba, que se me hizo hoy y dio negativo”, dijo Claverí en el “Super Deportivo”, de Emisoras Unidas.

Además contó que su esposa también se contagio, pero que se encuentra bien, igual que el resto de su familia.

Claverí da sus impresiones del triunfo de Guatemala

El estratega guatemalteco también se tomó un tiempo para hablar sobre el triunfo de Guatemala sobre Honduras y las sensaciones que le dejó el planteamiento de su colega, Amarini Villatoro.

“Me sorprendió Amarinin, porque le gusta otro tipo de futbol, más de contraataque y vi una selección mas combativa, buscando hacer presión a través de un buen manejo de balón. Obtuvieron un buen gol en una jugada colectiva”, comenzó diciendo.

“Fue un triunfo merecido. Vi una selección con jugadores sin tantos nombres unos y sin tanta trayectoria otros, pero con buena disposición de hacer las cosas, vi un jugador guatemalteco que salió con todo, a jugar y a ganar y lo logró”.

Además, dijo que vio una “selección comprometida, con ganas y creo que eso es lo más importante”. También, “sin quitar mérito a nuestra selección, Honduras tampoco mostró un nivel tan importante como el que esperaba y después de lo que hablaron, terminaron perdiendo”, agregó.

Lo que viene para Xelajú

Acerca del equipo que dirige actualmente, Claverí dijo que se siente contento porque el equipo “va mejorando poco a poco, hemos tenido resultados importantes y si se hace un buen trabajo contra Guastatoya, esperamos mantener una racha positiva en lo que resta del Torneo Apertura”.

“Tenemos un equipo que puede ser competitivo, se trajo a Leo Bahía y a Jeffrey Payeras, que son jugadores con buen nivel y seguramente van a sumar para que el equipo pueda hacer un buen papel en la recta final, clasificarse y pelear por el campeonato”, finalizó.

