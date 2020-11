Darwin Lom: “Vamos a morir por la Selección, hay que darlo todo por Guate”

El delantero del Chattanooga FC pidió el apoyo del aficionado guatemalteco de cara a las eliminatorias mundialistas del próximo año.

La Selección de Guatemala derrotó a Honduras (2-1) en el estadio Doroteo Guamuch Flores, el último duelo amistoso que sostendrán en este 2020 atípico por la pandemia y que obligó a retrasar varias competiciones.

Uno de los nombres más llamativos de ayer, fue el de Darwin Lom, el futbolista que milita en el Chattanooga FC de la NISA de Estados Unidos, anotó los dos goles del triunfo ante el cuadro catracho.

Después de varios intentos de Amarini Villatoro para encontrar un delantero, al parecer encontró en Lom el hombre ideal para cubrir dicha posición en el ataque.

El delantero nacional charló con Emisoras Unidas y afirmó que se siente contento por los goles y por poder ver a su familia.

“Para mi como jugador y como persona, toca celebrar esta victoria con mi familia y de ahí toca trabajar, los días pasan muy rápido, tenemos partidos el próximo año y hay que estar listos”, comentaba el futbolista nacional.

Major props to @ChattanoogaFC's @DarwinLom who scored not one..but TWO goals for @fedefut_oficial earlier today in their 2-1 win over Honduras.

From Fort Finley to the international stage. So awesome to see! pic.twitter.com/32Ug1KPv3g

— Ben Bobick (@BenBobickWRCB) November 16, 2020