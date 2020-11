VIDEO. Villatoro: “Hay que estar a la altura y tratar de dar lo mejor en cada juego”

El director técnico de la Selección Nacional dio sus impresiones previo al duelo contra Honduras de este domingo donde esperan hacer un buen papel.

Este domingo la Selección Nacional recibirá a su similar de Honduras, a partir de las 11:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Será el último encuentro de preparación en el año de la Bicolor y de cara al inicio de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

El saldo, no ha sido positivo en 2020 para el combinado nacional, ya que no se ha ganado ni un solo partido, pero lo más preocupante es que no se ha anotado ningún gol. (Guatemala 0-2 Panamá, México 3-0 Guatemala, Nicaragua 0-0 Guatemala).

#VamosGuate | La Selección Nacional entrenó esta mañana en las instalaciones del CAR con miras al partido de mañana contra Honduras. 📷: @fedefut_oficial pic.twitter.com/PV5bX41aSE — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 14, 2020

Amarini Villatoro dio sus impresiones antes del partido

El estratega del combinado nacional, dio sus impresiones previo a enfrentar al combinado hondureño y espera que puedan sacar un resultado positivo en el estadio nacional.

“Siempre es importante ganar, independiente si es en casa o de visita, es importante tener un buen funcionamiento para tener un resultado positivo, es obligatorio ganar”.

#VamosGuate | Palabras de Amarini Villatoro previo al duelo contra Honduras de mañana. pic.twitter.com/9N4WDk428V — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 14, 2020

Además aseguró que respetan a Honduras como rival, esto a raíz de los comentarios de algunos seleccionados hondureños que aseguraban que esperaban un rival de más nivel.

“Nosotros siempre hemos hablado de respetar a nuestros rivales, por algo Honduras está clasificado a la ronda final de las eliminatorias, si queremos pensar en clasificar a una octagonal final hay que enfrentarnos a estos rivales, nos sirve para ver las posibilidades reales que tenemos”.

#VamosGuate | Villatoro: "Queremos complicar a Honduras, tener un buen juego y jugar de tú a tú, lo que queremos es pelear en una octagonal final y clasificar a ella" https://t.co/RCyt1rooQJ pic.twitter.com/CS3JrCDxfB — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 14, 2020

Aseguró que Gordillo y Sixto Betancourth son duda para mañana, Gordillo por un cuadro gripal fuerte y Sixto por un golpe en el tobillo. Asimismo confirmó que Ricardo Jerez será el guardameta titular.

“Gordillo tiene un cuadro gripal muy fuerte, hasta el momento no puedo confirmar si va a jugar mañana, hoy no entrenó, ayer se realizaron hisopados y todos salieron negativos y eso nos deja tranquilos, si Gordillo no se recupera pues lógicamente no va a estar”.

“Hemos decidido que Ricardo ataje, fue una decisión difícil porque tenemos muy buenos arqueros, pero esta vez se le hizo venir desde Colombia y tiene toda la confianza del cuerpo técnico para atajar mañana”.

#VamosGuate | Villatoro: "Hemos decidido que Ricardo ataje, fue una decisión difícil porque tenemos muy buenos arqueros, pero esta vez se le hizo venir desde Colombia y tiene toda la confianza del cuerpo técnico para atajar mañana" https://t.co/RCyt1rooQJ 📸 @fedefut_oficial pic.twitter.com/rQnmigcRuc — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 14, 2020

Para finalizar recalcó que espera que los futbolistas den un gran partido en el duelo de mañana.

“Estamos contentos con el grupo, hay muchachos que me han sorprendido y así como se me han sorprendido a mi espero que sorprendan mañana en la cancha”.

Por su primera victoria en el año

Guatemala buscará su primera victoria en el año.

Después de un 2019 destacado, donde consiguió victorias abultadas en la Liga C de la Liga de Naciones de Concacaf, el combinado nacional no las ha tenido todas consigo en el año en curso.

Debido a la pandemia del COVID-19 la Bicolor no se pudo preparar de una manera adecuada.

#VamosGuate | Este domingo, las selecciones se enfrentarán en un partido de carácter amistoso en el estadio Doroteo Guamuch Flores.https://t.co/AZ6A41e3cp — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 14, 2020

Pasó sin tener actividad seis meses, sin embargo, eso le pasó factura a la mayoría de selecciones a nivel mundial.

Para los actuales seleccionados solo queda luchar por obtener un buen resultado frente a los catrachos.

