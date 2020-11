VIDEO. La Selección de Escocia celebró a lo grande su clasificación a la Eurocopa

La selección escocesa logró clasificarse a una Eurocopa 25 años después de su última participación en Inglaterra 1996.

Escocia se clasificó a una Eurocopa 25 años después de su última participación, que se dio en Inglaterra 1996, en dicha edición la campeona fue la Selección de Alemania, que cuatro años antes había caído en la final contra Dinamarca.

Los escoceses lograron clasificar a un torneo internacional tras 22 años de espera, el último torneo importante donde tuvieron participación fue en el Mundial de Francia en 1998, donde el campeón fue el país galo.

Dicho suceso no pasó desapercibido y los seleccionados escoceses celebraron a lo grande su clasificación a la Euro en su hotel de concentración en un ambiente de fiesta, eso si, no se han salvado de las críticas de algunos aficionados asegurando que no respetaron el distanciamiento social en plena pandemia.

Clasificación histórica a la EURO

Escocia consiguió el último billete en liza para la Eurocopa-2020, que se disputará en 2021 debido a la pandemia del covid-19, gracias a su triunfo en la tanda de penales (5-4 tras empate 1-1) ante Serbia, este jueves en Belgrado.

Los escoceses jugarán en el torneo continental dentro del grupo D contra Inglaterra, Croacia y la República Checa.

La fase final de la próxima Eurocopa será el primer gran torneo para Escocia desde el Mundial de Francia-1998.

En la tanda de penales decisiva, los dos equipos fueron anotando sus lanzamiento hasta que Aleksandar Mitrovic falló el quinto de los serbios, lo que terminó siendo decisivo para decidir el pulso.

Antes, Escocia se había adelantado en el marcador en el 51 por medio de Ryan Christie, con un tiro raso desde la frontal del área, que dio el palo antes de entrar en el arco de los balcánicos.

El equipo británico resistió con su ventaja hasta casi el final del tiempo reglamentario, pero en el 90 Luka Jovic, de cabeza en un saque de esquina, firmó el empate y forzó la prórroga, donde el marcador no se movió, dando pie a que todo se decidiera en la tanda de penales.

En la Eurocopa, Escocia tendrá además el honor de jugar dos de sus partidos del grupo en el estadio Hampden Park de Glasgow, contra checos y croatas. El choque ante los ingleses será en el londinense Wembley.

