“Siéntase orgulloso porque todo esto es por usted”

Óscar Santis revela la emotiva conversación que tuvo con su papá tras el final del juego en el que se apuntó un triplete con Comunicaciones.

A sus 21 años, Óscar Santis ha logrado llamar la atención en el futbol nacional, luego de su “hat-trick”, por le que se mostró muy emocionado, pero dice que para ganarse un puesto en Comunicaciones, necesita más que eso.

Óscar, quien brilló en la goleada a Sacachispas, confesó en el “Super Deportivo”, de Emisoras Unidas, que lo primero que hizo tras el final del partido fue llamar a su papá, con quien sostuvo una emotiva conversación.

“Lelito” es originario de Suchitepéquez y es hijo del reconocido exfutbolista Óscar “Lelo” Santis, quien tuvo una carrera de 20 años en el balompié nacional, y a quien según el jugador crema, le debe todo lo que sabe.

¿Cómo te siente y a quién dedicas tu “hat-trick”?

Estoy muy contento, esto es algo que me motiva a seguir adelante. Dedico mis goles a Dios, a mi papá y a mi familia, que siempre han estado ahí para motivarme.

¿Habías soñado con esto?

Nunca me lo imaginé, quién iba a decir que iba a marcar un “hat-trick” con Comunicaciones, en el equipo que siempre quise estar, pero tengo que demostrar muchas cosas para seguir ganándome un puesto.

¿Por qué el festejo de franco tirador?

Esa celebración es para los señores del Hotel Alba, siempre me han apoyando. Él fue coronel y siempre me pregunta que cuándo le dedicaré un gol y ayer se dio la oportunidad.

¿Cómo inició tu carrera?

Inicié hace 7 años en las fuerzas básicas de Suchitepéquez, en ese entonces llegamos a la final con la Sub-15, mi papá me dirigió en mi primer torneo, comencé con mucha confianza, alegría e ilusión; él siempre me aconseja y gracias a Dios y a él se me da estar donde estoy.

En 2016 Walter Claverí me hizo debutar a temprana edad, fue bonito porque me había esforzado y se me dio la oportunidad.

Si estoy ahora aquí es porque todo es en el tiempo de Dios y por los consejos que me da mi padre.

¿Te da confianza jugar con veteranos como José Contreras o Agustín Herrera?

Es algo lindo porque los veía en la televisión y ahora que comparto camerino con ellos me aconsejan, me dicen qué tengo que hacer y que no, les aprendo mucho.

¿Qué te dijo tu papá ayer tras el final?

Lo llamé y me dice, ‘hijo te lo dije, no es al tiempo de uno si no al tiempo de Dios’ y yo le respondí: ‘siéntase orgulloso porque todo esto, lo que estoy logrando es porque usted me ha enseñado cosas buenas’. Tuvimos una charla muy motivante, le dije: ‘esto es de usted, nadie se lo quita’.

Y tus compañeros…

Me dice el “Moyo”: ‘bien Santis, hay que seguir trabajando y esforzarse más’, escuchar a jugadores como Agustín, es motivante, pero hay que seguir trabajando, lo de ayer queda en la historia tenemos que enfocarnos en lo que viene, el clásico. Hoy es otro día para seguir trabajando y enfocarse con lo que uno quiere.

¿Sientes que esto puede ayudarte a ganarte un puesto?

Nadie tiene seguro nada, este un plantel grande con muchas figuras, hay que seguir trabajando y demostrar de lo que uno está hecho. En Comunicaciones hay mucho talento y el que esté mejor preparado es el que juega.

¿A qué jugador admiras?

Siempre me ha gustado Cristiano Ronaldo, no se conforma con lo que tiene, me gusta como se prepara.