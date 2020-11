VIDEO. Hoyo en uno de Rahm impresiona al mundo, salta sobre el agua

El golfista español logró un espectacular golpe con el que dejó boquiabiertos a los asistentes por televisión y redes sociales.

El golfista español, Jon Rahm, candidato a ganar el Masters de Augusta, sorprendió al mundo con este increíble golpe en el hoyo 16 que dejó a todos con la boca abierta por su magia.

“No puedo mentir. Me siento muy confiado”, había dicho Rahm previo a dar el “golpe el año”, que no para de ser comentado en las redes sociales.

Y es que el español le dio a los espectadores uno de los mejores golpes que se han visto en la historia de este deporte.

Lo hizo durante las prácticas previas al inicio de la lucha por la chaqueta verde.

Fue un “hoyo en uno” en el 16º del campo. La pelota tocó viarias veces en el agua, subió por el césped hasta bajar suavemente hacia la bandera. Simplemente sensacional.

Así, en el día de su cumpleaños 26, el joven dejó en “shock” a millones de personas que ya han visto y compartido el video publicado por la organización.

“Estoy golpeando tan bien como puedo golpear del tee al Green”, explicó la mañana de este martes.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 – on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020