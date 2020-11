Cristiano Ronaldo sí podrá jugar los próximos partidos con Portugal

El atacante portugués Cristiano Ronaldo está “apto para jugar”, anunció este martes su seleccionador Fernando Santos, un día antes de enfrentarse a Andorra en un amistoso, tras haber dado positivo al covid-19 en la tregua internacional de octubre.

“Se entrena normalmente con sus compañeros y si yo lo decido, está apto para jugar los tres próximos partidos”, declaró Santos en una conferencia de prensa.

“No se queja, sé desde el domingo que no tiene ningún problema, que nada le impide entrenar normalmente”, precisó.

💼 Back to work and focused on tomorrow's match! 💪 #TeamPortugal pic.twitter.com/TQBSwklCXs

El jugador de la Juventus salió cojeando el domingo, tras sufrir un problema en el tobillo derecho, en el partido contra la Lazio (1-1), en el que marcó un gol.

Tras guardar cuarentena por el covid-19, el capitán de la Seleçao entró en la lista de 25 jugadores convocados por Santos para enfrentar a Andorrra y después a Francia y Croacia en la Liga de Naciones.

A dos días del final de la fase de grupos, Portugal y Francia están codo con codo al frente de la clasificación del grupo 3 de la Liga A de esta Liga de Naciones, con diez puntos cada una.

Con su tanto el pasado domingo, el portugués alcanzó la cifra de seis goles en el presente campeonato, colocándose en segunda posición en la tabla de anotadores, con la misma cifra que Andrea Belotti (Torino), ambos a dos del líder de la clasificación, el sueco Zlatan Ibrahimovic (Milan), que lleva ocho.

Cristiano Ronaldo sería sustituido en el minuto 76, junto al sueco Dejan Kulusevski, para dejar su lugar al argentino Paulo Dybala y al estadounidense Wiston McKennie.

Head up and believe in the work we’re doing! 💪🏽 #finoallafine pic.twitter.com/jyfc8WpaFX

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 8, 2020