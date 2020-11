VIDEO. Cavani se estrena como goleador con el Manchester United ante el Everton

Manchester United se impuso este sábado en campo del Everton (3-1), en la octava jornada, aliviando la presión sobre su entrenador, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, en un encuentro en que el uruguayo Edinson Cavani anotó su primer gol con los Red Devils.

Tras la derrota frente al Basaksehir Istanbul (2-1) en Liga de Campeones esta semana y los rumores de contactos entre Mauricio Pochettino y los Red Devils, parecía que el futuro del técnico noruego se vería comprometido con un nueva derrota.

Where do we start? 😅#MUFC #EVEMUN

— Manchester United (@ManUtd) November 7, 2020