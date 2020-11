Amarini Villatoro deja a tres jugadores de Comunicaciones fuera por indisciplina

La Selección Nacional de Guatemala enfrentará a Honduras el próximo 15 de noviembre en su cuarto partido de preparación.

Será el encuentro con el que la Bicolor cierre su actividad en el año y con miras a las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

Los entrenos del combinado nacional, al mando de Amarini Villatoro, iniciarán este lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Cambios en la convocatoria

Este sábado Villatoro realizó una conferencia de carácter urgente.

El motivo fue dar a conocer que habrán cambios en la nómina de 25 futbolistas que había dado a conocer ayer.

“Siempre he pensado que estar en Selección requiere de mucho sacrificio que uno tiene que hacer, mucha disciplina y mucho compromiso, no solo con nosotros si no que con un país completo”

“Debido a algunos hechos que se han suscitado, quiero informar que quedan fuera de la Selección: Jorge Aparicio, Alejandro Galindo y Carlos Mejía, en su lugar llega Cristian Guerra de Iztapa, la investigación de este caso está en manos de la Fedefut”.

Con respecto a si se tomarán en cuenta en otras convocatorias, el profesor Amarini manifestó lo siguiente:

“La investigación sigue en proceso para determinar las faltas totales que cometieron y después con base el reglamento determinar la sanción”

“Si hubo una comunicación con los jugadores, no quiero entrar en detalles, pero me encuentro muy decepcionado, quiero manifestar mi desilusión y decepción ante la falta de compromiso”.

Para finalizar, Amarini indicó que la investigación inició desde el club Comunicaciones y trasladaron la información a la Fedefut.

“El inicio de la investigación fue por parte de Comunicaciones para trasladar parte de la información a la Federación, hay una comunicación entre la Fedefut y el club”.