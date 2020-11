El Barcelona recibe al Betis sin margen de error

Este fin de semana se disputará la novena jornada de La Liga, donde el FC Barcelona ocupa la décimo segunda casilla con ocho puntos y teniendo dos partidos pendientes de jugar.

Los azulgranas recibirán este sábado al Betis a partir de las 9:15 y llegan con la necesidad de quedarse con la victoria.

A 9 puntos del líder de LaLiga, aunque con dos partidos menos, los hombres de Ronald Koeman necesitan puntuar para no quedar más descolgados.

“Necesitamos marcar más goles. No se trata del carácter, sino del rendimiento. No es suficiente. Si creas muchas oportunidades y solo marcas uno, eso no es bueno”, afirmaba Koeman.

“Veo bien anímicamente a Messi”, dice Koeman

El entrenador neerlandés afirmó este viernes que ve a su capitán Leo Messi “anímicamente bien y fuerte”, tras unas imágenes en las que aparentemente no se veía al argentino acudir a la presión contra el Dinamo de Kiev.

“Anímicamente lo veo bien y fuerte, disfruta siempre de este deporte. Es un ganador y como todos pasas momentos más complicados o que no entra el balón por ciertas cosas”, dijo.

La polémica con el astro argentino surgió esta semana después de que unas imágenes mostraran a Messi andando sobre el campo en los últimos instantes del encuentro de Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev.

El técnico azulgrana insistió en que Messi sigue siendo capital para el equipo azulgrana.

Convocados para jugar frente al Betis

Al finalizar la práctica de hoy, Koeman dio a conocer la lista de los 23 futbolistas convocados para enfrentarse a los beticos.

Porteros

Marc Ter-Stegen

Neto

Defensas

Dest

Piqué

Lenglet

Alba

Sergi Roberto

Junior

Konrad

Centrocampistas

Busquets

Aleña

Pjanic

Puig

Pedri

Mingueza

De jong

Arnaus Tenas

Delanteros

Dembélé

Messi

Griezmann

Trincao

Fati

Braithwaite

*Con información de AFP

Foto: AFP