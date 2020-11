Cristiano vuelve a ser convocado en Portugal para la Fecha FIFA de noviembre

La selección de Portugal se medirá a Andorra el miércoles 11 de noviembre, previo a jugar ante Francia y Croacia por la Liga de Naciones.

Para los tres partidos ha sido convocado Cristiano Ronaldo, quien regresa al combinado lusitano después de haber dado negativo a la última prueba de COVID-19 que se le realizó.

Cristiano había dado positivo el 13 de octubre y de inmediato tuvo que abandonar la concentración de su selección.

El domingo, en su regreso, marcó un doblete con la Juventus de Turín, tras ingresar en el segundo tiempo del encuentro frente al Spezia.

Por primera vez desde finales de septiembre, fue titular el miércoles en Liga de Campeones en la victoria de la Juve en terreno del Ferencvaros (4-1).

Lesionado en un pie, Pepe es el gran ausente de la lista elaborada por el seleccionador portugués Fernando Santos para los tres partidos internacionales de noviembre.

El defensa central de 37 años, que acaba de prolongar su contrato con el Oporto hasta 2023, ya fue baja en la victoria de su club frente al Olympique de Marsella (3-0), el martes en Liga de Campeones.

“Es un ejemplo para los más jóvenes en el entrenamiento y en la actitud (…). Es una pena que no esté, ya que normalmente es titular en la selección”, deploró Santos en rueda de prensa.

A continuación el detalle de los jugadores citados por el entrenador Fernando Manuel Costa.

Porteros

Anthony Lopes (Lyon/FRA), Rui Patricio (Wolverhampton/ENG), Rui Silva (Granada/ESP).

Defensas

Joao Cancelo (Manchester City/ENG), Nelson Semedo (Wolverhampton/ENG), José Fonte (Lille/FRA), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Ruben Semedo (Olympiakos/GRE), Mario Rui (Nápoles/ITA), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/GER), Domingos Duarte (Granada/ESP).

Convocados 🗒️ Estes são os jogadores escolhidos para os jogos com 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 França e 🇭🇷 Croácia! #VamosTodos #VamosComTudo

Here's the list 🗒️ These are the players called up for the games with 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 France e 🇭🇷 Croatia! #TeamPortugal pic.twitter.com/sCFfkT21aY

— Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2020